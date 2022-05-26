Сегодня с 10:00 до 15:00 работает "зеленый коридор" для желающих выехать из Запорожья на подконтрольную противнику территорию в районе Каменское.

Об этом сообщил городской глава Энергодара Дмитрий Орлов.

По его словам, в случае изменения ситуации с безопасностью коридор будет закрыт.

Напомним, россияне продолжают перебрасывать технику и "живую силу" на оккупированные территории Запорожской области. Из-за этого в населенных пунктах подконтрольных оккупантам, были проблемы со связью.

Также на авиабазе под Мелитополем снова обнаружены российские вертолеты. Спутниковые снимки зафиксировали, как минимум, 7 вражеских вертолетов. Также россияне пригнали в Мелитополь расконсервированные советские танки Т-62.

Как писала "Страна", назначенные РФ "власти" Запорожской области заявили о планах на "включение" региона в состав России.

Тем временем война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.