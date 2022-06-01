В России заявили, что жители оккупированных Россией регионов Украины сами определят свое будущее. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность их включения в состав России.

"Жители Донбасса и Украины сами примут лучшее решение о своем будущем", - цитируют Пескова российские СМИ.

Также он заявил, что в Кремле никогда не исключали возможности встречи лидеров России и Украины, но для этого должна быть проведена подготовка, результатом чего будет подписание некоего документа.

"И если Путин и Зеленский будут встречаться, то только для того, чтобы финализировать некий документ. Работа над документом была остановлена достаточно давно и с тех пор не возобновлялась", - сказал Песков.

Также в Кремле сообщили, что не верят заявлениям президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не будет атаковать Россию с помощью американских РСЗО.

Ранее в правящей партии "Единая Россия" заявили, что оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей войдут в состав РФ.

А касательно вывоза зерна, то ранее Путин говорил, что готов разблокировать экспорт зерна из Украины в обмен на отмену антироссийских санкций.

Война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 97-го дня войны. Бои шли в самом центре Северодонецка. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай допустил, что ВСУ могут оставить город и отойти в Лисичанск. В СНБО заявили, что быстрого окончания войны в Украине ждать не стоит. Рада отправила в отставку уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. А в ЕС согласовали шестой пакет санкций против РФ, включающий частичное эмбарго на нефть.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.