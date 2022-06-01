Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова к переговорам с Украиной ради мирного соглашения.

Об этом Матвиенко сказала на встрече с президентом Мозамбика в Мапуту, сообщают российские СМИ.

"Мы открыты для переговоров. Нужны дипломатические, мирные решения, но для этого нужна воля двух стран. Мы готовы к переговорам, подписанию соглашения, которое прекратило бы войну в Украине и привело к миру, но мы не видим такую же обратную реакцию со стороны Киева", - сказала она.

Ранее украинские власти называли заявления России о нежелании Украины достигать мирных соглашений манипуляциями и дезинформацией.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что вести переговоры о мире имеет смысл только с президентом РФ Владимиром Путиным.

Также мы писали, что Кремль заявил о заморозке переговоров Киева и Москвы, но член делегации РФ утверждает, что формат не прекращен.

Война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 97-го дня войны. Бои шли в самом центре Северодонецка. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай допустил, что ВСУ могут оставить город и отойти в Лисичанск. В СНБО заявили, что быстрого окончания войны в Украине ждать не стоит. Рада отправила в отставку уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. А в ЕС согласовали шестой пакет санкций против РФ, включающий частичное эмбарго на нефть.

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