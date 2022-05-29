Появилась первая реакция Украины на предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Владимиру Путину - провести совместные телефонные переговоры с Владимиром Зеленским в формате "на троих".

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии "Стране" заявил, что украинская сторона готова рассмотреть такой формат переговоров, если на него согласится Путин.

"Насколько это соответсвует действительности, не могу сказать - эти договоренности происходили между президентом Турции и России. А что касается позиции Офиса президента Украины, если президент России даст свое согласие, мы тоже рассмотрим такое предложение", - сообщил Никифоров "Стране".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вести переговоры о завершении войны в Украине имеет смысл только с президентом РФ Владимиром Путиным.

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