Разговор канцлера Германии Олафа Шольца и лидера Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным (который длился час двадцать минут) прокомментировала и немецкая сторона.

В правительстве ФРГ сообщили, что:

1. Телефонный контакт состоялся по инициативе Франции и Германии.

2. Лидеры Германии и Франции призвали российского президента к немедленному перемирию и отводу войск.

3. Предложили Путину пойти на прямые переговоры с Зеленским и решить украино-российский конфликт дипломатическим путем.

Напомним, что ранее свою версию разговора изложили в Кремле. Там заявили следующее:

1. Путин подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога.

2. Путин заявил об «опасном характере продолжающейся накачки Украины западным оружием», предупредив в этой связи о «рисках дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса».

3. Путин связал продовольственный кризис в мире с антироссийскими санкциями.

Причём этому моменту в пресс-релизе Кремля было уделено особое внимание. Путин делал упор на необходимости снятия санкций с РФ для преодоления продовольственного кризиса.

"Россия готова способствовать нахождению вариантов для беспрепятственного экспорта зерновых, включая вывоз украинского зерна из черноморских портов. Снизить напряжённость на мировом продовольственном рынке позволит и наращивание поставок российских удобрений и сельхозпродукции, что, разумеется, потребует снятия соответствующих санкционных ограничений", - заявил Путин.

Тем временем война в Украине продолжается уже 94-й день. "Страна" следит за происходящим 28 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.