Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет уже завтра, то есть 30 мая, провести телефонные переговоры с Зеленским и Путиным.

Турецкий лидер утверждает, что Анкара надеется на скорейшее мирное разрешение конфликта между Украиной и Россией. При этом признает - с каждым днем ситуация только ухудшается.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уже подтвердил, что в планах президента РФ есть разговор с Эрдоганом в понедельник.

Отметим, что в планах у президента Украины Владимира Зеленского в понедельник 30 мая - выступление на саммите лидеров Европейского союза, где, как ожидается, будет решен вопрос шестого пакета санкций против РФ и возможное введение нефтяного эмбарго.

Ранее "Страна" писала, что советник главы Офиса президента Украины и официальный член переговорной группы с Российской Федерацией Михаил Подоляк предостерег лидеров западных стран от переговоров с Москвой. По мнению Михаила Подоляка, такие переговоры могут привести к ужасным последствиям для всего мира.

Также мы рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что вести переговоры о завершении войны в Украине имеет смысл только с президентом РФ Владимиром Путиным.