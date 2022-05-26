Турция хочет скорейшего установления "справедливого мира" между Украиной и Россией. Об этом в ходе телефонных переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

Как сообщают турецкие СМИ, президенты обсудили по телефону региональные вопросы, в том числе войну между Украиной и Россией, а также заявку Швеции и Финляндии на членство в НАТО.

Напомним, Эрдоган заявил, что не хочет отказываться от газа из РФ и не желает рвать отношения ни с Путиным, ни с Зеленским.

Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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