Премьер Латвии Кришьянис Кариньш озабочен тем, что европейские политики желают мира в Украине "любой ценой".

Об этом он заявил в интервью изданию Politico.

"Трудность в том, что у некоторых из моих коллег есть ложное убеждение... мир любой ценой. А мир любой ценой - это то, что мы сделали за 20 лет с Путиным. И мир любой ценой означает, что Путин выигрывает. Мы в итоге проигрываем", - сказал премьер.

Он также заявляет, что в интересах европейских стран, чтобы Россия проиграла.

Напомним, недавно на Западе начали к компромиссам с Россией ради скорейшего завершения войны. В частности, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил в Давосе, что Украине придется пойти на территориальные уступки. После этого украинские власти начали критиковать подобные заявления.

Также мы писали, что на фоне призывов Запада к компромиссам с Россией ради скорейшего завершения войны газета The New York Times написала статью о разногласиях по поводу того, что считать победой Украины в войне.

Издание сообщало, что между США, Европой и Украиной есть разногласия в оценках преследуемых ими целей в войне Украины и РФ и того, на какие уступки готова пойти наша страна ради завершения конфликта.