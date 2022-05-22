Госсекретарь Франции по делам Европы Клеман Бон заявил в интервью местным телеканалам, что цель Франции состоит в недопущении победы РФ в Украине и в том, чтобы освободить Украину от российских войск:

"Разжигатель войны - это Путин. Мы предоставляем Украине средства, сами не воюя, чтобы она сопротивлялась агрессии. Они не провоцировали войну с Россией. Они стремятся освободиться от страны, которая их оккупирует", - сказал государственный секретарь.

"Nous faisons deux choses : nous apportons les moyens à l'Ukraine de nous libérer, sans être nous-mêmes en guerre. Ce n'est pas simplement un devoir moral, car si nous ne le faisions pas, ce serait une menace pour l'Europe" déclare Clément Beaune dans #LeGrandRDV pic.twitter.com/ll1jph6Onq — Europe 1 🎧🌍📻 (@Europe1) May 22, 2022

Война в Украине длится уже 88-й день. "Страна" следит за происходящим сегодня в своем ежедневном онлайне.

Также мы подвели итоги 87-го дня войны. Вчера из "Азовстали" вышел последний украинский военный, и российскую осаду Мариуполя можно считать официально законченной.

Главный фронт сейчас - Северодонецк. В обеих сводках Генштаба о нем почти ничего не говорится. Но губернатор Сергей Гайдай сообщил две важные новости. Первая - что бои уже второй день идут на окраинах Северодонецка. Вторая - что россияне подорвали Павлоградский мост между Северодонецком и Лисичанском. Генштаб резюмирует, что враг пытается выйти на административные границы Луганской области.

Также 21 мая прозвучало несколько важных заявлений о будущих поставках оружия с Запада - это разговор о том, на что потратят шесть миллиардов долларов, предусмотренных США для прямого военного снабжения Украины.

Тем временем в Офисе президента прогнозируют, что война вступает в ее кровавую фазу.

В этот же день Зеленский заявил, что будет считать победой, если удастся вернуться к линии разграничения на 24 февраля.

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Олеся Медведева в своем блоге разбиралась, почему в Украине все чаще бунтуют бойцы ТРО, которых отправляют на передовую.