"Сенатор Совета Федерации от Крыма" Сергей Цеков заявил, что "референдумы" о "присоединении" к России Донбасса, Херсонской и Запорожской областей могут пройти в течение года.

Об этом пишут российские СМИ.

"Думаю, все может произойти в гораздо больших (чем Донбасс, Херсонская и Запорожская области - Ред.) размерах. Я думаю, что все территории, которые контролирует Россия, они имеют очень большие шансы воссоединиться с РФ", - сказал Цеков.

Напомним, разведка Минобороны считает, что "референдум" о вхождении Херсона в состав России могут провести в сентябре.

Вместе с тем, и назначенные РФ "власти" Запорожской области заявили о планах на "включение" региона в состав РФ.

Также ранее в России рассказали о механизме присоединения захваченных украинских территорий.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

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