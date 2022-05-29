Глава МИД Лавров объяснил сроки и цели "спецоперации" России в Украине французским журналистам
Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сделал несколько заявлений о ситуации в Украине и сообщил о сроках так называемой "спецоперации".
Об этом министр рассказал в интервью французскому телеканалу TF1.
Главное из заявлений Лаврова:
- Россия не считает, что путь к возобновлению диалога с Западом отрезан. В то же время санкции с России едва ли будут сняты;
- сроки "спецоперации" обусловлены "приказом категорически избегать ударов по гражданской инфраструктуре";
- "освобождение" Донецкой и Луганской областей "является безусловным приоритетом".
- жители "освобожденных" территорий будут сами "решать свое будущее".
"Жители должны сами определяться, в какой среде им дальше существовать", - сказал глава МИД РФ.
"То есть, видимо, идет намек на "референдумы", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".
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