Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сделал несколько заявлений о ситуации в Украине и сообщил о сроках так называемой "спецоперации".

Об этом министр рассказал в интервью французскому телеканалу TF1.

Главное из заявлений Лаврова:

Россия не считает, что путь к возобновлению диалога с Западом отрезан. В то же время санкции с России едва ли будут сняты;

сроки "спецоперации" обусловлены "приказом категорически избегать ударов по гражданской инфраструктуре";

"освобождение" Донецкой и Луганской областей "является безусловным приоритетом".

жители "освобожденных" территорий будут сами "решать свое будущее".

"Жители должны сами определяться, в какой среде им дальше существовать", - сказал глава МИД РФ.

"То есть, видимо, идет намек на "референдумы", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что "глава администрации" Херсонской области назвал сроки "присоединения" региона к России.

Также "Страна" подробно рассказывала, почему Путин не объявляет мобилизацию и какие силы он выставит против Украины.