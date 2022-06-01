Россия оккупировала большие территории. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Украинец Алексей Бокоч измерил в Google-картах площадь оккупированных территорий Украины и сравнил их с территориями европейских государств.

Результаты работы он опубликовал в Фейсбуке.

Согласно картам, площадь оккупированных украинских территорий равна почти всей половине Италии (без Сицилии), Чехии и Словакии вместе взятым, половине Великобритании, вместе взятым Словении, Черногории и Боснии и Герцеговины, а также Австрии и Швейцарии вместе взятым.

"Для моих европейских друзей! Просто имейте в виду эту область Украины, оккупированную Россией, когда слушаете заявления своих политиков", – подписал свой пост Алексей.

Скриншот из Фейсбука Алексея Бокоча

Карта 1 оккупированных территорийКарта 2 оккупированных территорийКарта 3 оккупированных территорийКарта 4 оккупированных территорийКарта 5 оккупированных территорийКарта 6 оккупированных территорийКарта 7 оккупированных территорий

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