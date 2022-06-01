Украинец Алексей Бокоч измерил в Google-картах площадь оккупированных территорий Украины и сравнил их с территориями европейских государств.

Результаты работы он опубликовал в Фейсбуке.

Согласно картам, площадь оккупированных украинских территорий равна почти всей половине Италии (без Сицилии), Чехии и Словакии вместе взятым, половине Великобритании, вместе взятым Словении, Черногории и Боснии и Герцеговины, а также Австрии и Швейцарии вместе взятым.

"Для моих европейских друзей! Просто имейте в виду эту область Украины, оккупированную Россией, когда слушаете заявления своих политиков", – подписал свой пост Алексей.

Война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 97-го дня войны. Бои шли в самом центре Северодонецка. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай допустил, что ВСУ могут оставить город и отойти в Лисичанск. В СНБО заявили, что быстрого окончания войны в Украине ждать не стоит. Рада отправила в отставку уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. А в ЕС согласовали шестой пакет санкций против РФ, включающий частичное эмбарго на нефть.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.