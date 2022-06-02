Новый посол США в Украине Бриджит Бринк вручила верительные грамоты президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом она сообщила на брифинге 1 июня, который состоялся на Софийской площади.

"Для меня большая честь присутствовать здесь, перед исторической Святой Софией, и быть принятой сегодня вашим президентом – президентом Зеленским, который получил мои верительные грамоты от моего президента – президента Байдена", - сказала она.

Бринк также выразила благодарность своей коллеге Кристине Квин за три года в Украине в качестве временной поверенной в делах США.

"Как посол я заявляю, что мы будем сохранять непоколебимо нашу верность Украине и ее будущему как независимой, суверенной и демократической страны, которая является частью Европы, объединенной, свободной и мирной", - подчеркнула дипломат.

Как писала "Страна", 30 мая Бринк вручила верительные грамоты в Министерстве иностранных дел Украины.

Также она озвучила пять главных направлений работы американского посольства, в том числе помощь Украине для победы в войне против России и работа над тем, чтобы американская правительственная помощь доходила к тем, кто в ней нуждается.