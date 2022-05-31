Новый посол США в Украине Бриджит Бринк, которая вчера приехала в Киев, совершила первую поездку за пределы столицы в этом статусе. Она посетила аэродром в Гостомеле.

О визите она сама сообщила в Твиттере.

"Во время моей первой поездки за пределы Киева я посетила аэродром Гостомель, где сражались украинские воины и победили в одном из первых важных сражений в войне. Мои мысли вместе с Донбассом, где сейчас происходит решающее сражение", - написала Бринк.

Ранее "Страна" писала, что в день приезда в Киев Бринк вручила верительные грамоты в Министерстве иностранных дел Украины.

"Наш первоочередной приоритет - помочь Украине защититься. В этот День памяти я почтила память тех, кто погиб, защищая свою страну, вручила верительные грамоты в МИД Украины и начала обсуждение того, как мы можем поддержать Украину", - рассказала Бринк.

Также мы сообщали, что СБУ задержала ведущего инженера-конструктора авиапредприятия "Антонов", на котором была создана "Мрия", за поддержку спецоперации РФ. По данным следствия, в течение марта-апреля он распространял в социальных сетях публикации, направленные на поддержку действий РФ.