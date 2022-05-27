В Сети появилось видео отправки из аэропорта в Гостомеле останков уничтоженного российскими войсками самолета "Мрия".

Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.

На видео можно заметить, как обломки "Мрии" увозят из аэропорта при помощи военной техники на утилизацию.

Напомним, Владимир Зеленский объявил о планах собрать второй самолет "Мрия". По словам президента, новый самолёт будет стоить около 800 млн долларов.

Ранее мы писали, что во время наступления на Киев аэродром "Антонов" был основной базой высадки российского десанта. Там шли ожесточенные бои, в результате которых сгорел самый большой в мире самолет - "Мрия".

Также "Страна" сообщала, что Авиалинии Антонова временно перенесли базу из Гостомеля в Германию.

Война в Украине продолжается уже 92-й день. "Страна" следит за происходящим 26 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.