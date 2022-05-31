Служба безопасности Украины задержала ведущего инженера-конструктора авиапредприятия "Антонов" за поддержку спецоперации РФ. Об этом сообщает прокуратура Киевской области.

"По данным следствия, в течение марта-апреля 2022 житель Ирпеня, имея пророссийские настроения, распространял в социальных сетях публикации, направленные на поддержку действий РФ и оправдывал вооруженную агрессию против Украины", - говорится в сообщении прокуратуры.

Подозреваемый распространял карту Украины, на которой часть территорий нашего государства якобы стала принадлежать соседним странам. А также распространял месседжи типа: "Нет такой страны как Украина. Есть окраина России", "Zа наших" и "Сила V правде".

Во время обыска у него изъяли компьютер, телефон, фото и видеоматериалы с антиукраинским контентом.

Досудебное расследование осуществляется следователями ГУ СБ Украины в Киеве и Киевской области.

Скриншот: Facebook/Київська обласна прокуратура

Ранее "Страна" писала, что в Киеве контрразведка СБУ задержала сына бывшего народного депутата Украины по подозрению в активной поддержке российских оккупантов. По данным правоохранителей, он на своей странице в Instagram распространял "сториз" и личные сообщения, в которых оправдывал агрессию РФ против Украины.

Также мы рассказывали, что в Киеве двух дончан-айтишников задержали за работу с РФ и "ЛДНР", им грозит по пять лет тюрьмы.