В Киеве контрразведка СБУ задержала сына бывшего народного депутата Украины по подозрению в активной поддержке российских оккупантов. По данным правоохранителей, он на своей странице в Instagram распространял "сторис" и личные сообщения, в которых оправдывал агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщает СБУ.

Также злоумышленник публично призвал граждан сдаваться врагу и сотрудничать с ним. Он проживал неподалеку от правительственных учреждений в самом центре Киева. А ради того, чтобы избежать ответственности сын нардепа пытался сбежать заграницу.

По данным СМИ, речь идет о сыне экс-нардепа от БЮТ Дмитрии Витвицком. Сейчас он находится под стражей. Дело против него расследовали по статье 436 "Пропаганда войны". Обвинительный акт уже передан в суд.

Напомним, в оккупированном Херсоне вывесили объявление с обещанием полумиллиона за голову коллаборанта Стремоусова.

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Также мы подводили итоги 91-го дня войны. В Харьковской области противник пытался выбить украинские войска из недавно освобожденных городов на севере. В Лимане Донецкой области шли бои. Нарастали обстрелы Северодонецка. Пограничники Черниговской области сообщили, что россияне снова накапливают войска и технику у границы. Мощный ракетный удар был нанесен по Запорожью.

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