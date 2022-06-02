Новый посол США в Украине Бриджит Бринк на своём первом брифинге в Киеве озвучила пять главных направлений работы американского посольства:

Помочь Украине победить в войне против России. Работать над тем, чтобы американская правительственная помощь доходила к тем, кто в ней нуждается. Приложить усилия для того, чтобы мир привлек РФ к ответственности за военные преступления. Контролировать реализацию американской программы по безопасности, чтобы помощь достигала цели. Возобновить работу посольства США и ее персонала.

"Страна" сообщала, что в своей первой поездке по Украине новый посол США посетила Гостомель и ангар с разбитой "Мрией".

Также мы писали, что 30 мая Бриджит Бринк вручила верительные грамоты в Министерстве иностранных дел Украины.

Напомним, 19 мая Сенат США утвердил назначение Бриджит Бринк послом в Украине. Дипломат была утверждена Сенатом единогласно. Должность посла США в Украине была вакантной в течение трех лет.

Ранее мы подробно рассказывали, кто такая Бриджит Бринк. Она является уроженкой Мичигана, свободно говорит по-русски и кроме прочего работала послом США в Словакии.

Война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.