Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев озвучил цели войны в Украине, которая продолжается уже 100-й день.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Jazeera.

По словам Медведева, главная цель РФ - "защитить граждан Донбасса".

"Но есть, конечно, и другие цели - это и "демилитаризация", и "денацификация", - сказал он.

В конечном счете, говорит Медведев, это должно привести к "новой архитектуре безопасности".

"Не американоцентричной, где во главе всей системы международной безопасности стоит Вашингтон, а именно сбалансированная система, основанная на основе учета интереса всех стран", - заявил он.

Напомним, ранее в Минобороны рассказали, что бои на Донбассе достигли пиковой интенсивности, и назвали главные цели россиян.

Вместе с тем, разведка Британии сообщала сегодня, что РФ за 100 дней войны в Украине не достигла ни одной из первоначальных целей.

Ранее мы подводили итоги 99-го дня войны.

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