Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил, что "всадники Апокалипсиса" уже в пути, и теперь вся надежда только на Всевышнего.

Заявление прозвучало в интервью телеканалу "Аль-Джазира".

Медведев подчеркнул, что его слова не являются каким-то прогнозом. Это то, что происходит прямо сейчас у нас на глазах. К происходящему можно по-разному относиться, но оно происходит.

"Всадники Апокалипсиса уже в пути, и вся надежда только на Господа Бога, на Всевышнего", - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Ранее он сказал, что, если Украина применит полученное от США оружие для удара по территории России, то Москва нанесёт ответный удар по центрам принятия решений. И речь идёт не только о Киеве.

Война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.