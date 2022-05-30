Бои на востоке Украины достигли максимальной интенсивности. Самые ожесточенные бои идут на Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает спикер Министерства обороны Александр Мотузяник.

"Бои достигли максимальной интенсивности, российские оккупационные войска ведут огонь вдоль всей полосы столкновения и пытаются бить артиллерией вглубь нашей обороны", - сказал он на брифинге.

По его словам, цели РФ сейчас - захватить Луганскую и Донецкую области, установить сухопутный коридор из Ростовской области в Крым и заблокировать морские коммуникации Украины.

Война в Украине продолжается уже 96-й день. "Страна" следит за происходящим 30 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.

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Подробнее о последних событиях, связанных с войной в Украине, в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.