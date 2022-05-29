Боевые действия, идущие в зоне деятельности АО "Донецкоблгаз", не дают возможности возобновить работу магистрального газопровода. Большинство клиентов компании остаются без газа.

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", приводя данные по состоянию на 19:00 29 мая.

"Боевые действия в зоне деятельности АО "Донецкоблгаз" продолжаются, ситуация стабильно тяжелая. Магистральный газопровод остается поврежден, пока его починить Оператор ГТС Украины не может. Поэтому большинство клиентов компании продолжают оставаться без газа", - говорится в сообщении пресс-службы.

В компании рассказали, что сейчас газоснабжение осуществляется для 1 869 домохозяйств.

Остальные компании группы продолжают работать в привычном режиме в условиях военного положения.

Кроме того, в "Нафтогазе" сообщили, что потребители ООО Газоснабжающая компания “Нафтогаз Трейдинг” за сутки снизили потребление природного газа на 12,4%.

Ранее мы писали, что Северодонецк остался без газа, так как оккупанты перебили магистральный газопровод при обстреле.

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