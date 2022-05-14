В Донецкой области в ближайшие дни может прекратиться газоснабжение. Жителей региона призвали подготовиться и купить электроплиты.

Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко в Facebook.

"Уважаемые жители Краматорска и Донецкой области! "Донецкоблгаз" сообщает о возможном прекращении поставок газа, поскольку такая угроза из-за действий РФ существует с высоким уровнем вероятности уже в ближайшие несколько дней", - написал Гончаренко.

Он напомнил, что на временно оккупированных территориях Украины несанкционированно был перекрыт один из транзитных газопроводов, а также внутренний магистральный газопровод (эксплуатируется и обслуживается Оператором газотранспортной сети Украины).

"Тем не менее, предприятие ищет пути решения этой проблемы вместе с ОГТСУ, ВА. Но с целью поддержания должного уровня комфорта при переходе на энергию аналогичной получаемой от газовых приборов, рекомендуем жителям Донецкой области подготовиться к ограничению поставок газа, пока такая возможность есть", - призвал Гончаренко.

Скриншот: Facebook/Олександр Гончаренко

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