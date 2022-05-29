Несмотря на определенный оптимизм, который звучал сегодня от украинских властей, дорога из Бахмута в Лисичанск - это "в лучшем случае смертельная ловушка". Многие водители отказываются возить по ней грузы или эвакуировать людей.

Об этом пишет военный корреспондент Нил Хауэр из Канады, который находится на Донбассе.

По его данным, дорога из Северска сейчас тоже очень опасна. То есть выехать из Северодонецка сейчас очень проблематично.

Тем временем из Бахмута идет массовая эвакуация населения. Ждут, что Россия будет если не штурмовать, то сильно обстреливать город, который уже в досягаемости ее артиллерии.

"После захвата Лимана есть опасения, что будет следующий этап наступления русских. Ощущение затишья перед бурей", - пишет журналист.

Отметим, что в сегодняшней сводке Генштба ВСУ уже сообщалось об обстрелах Бахмутского направления.

А в Северодонецке уже идут бои в районе автовокзала, после обстрелов перестал работать гуманитарный штаб.

Война в Украине продолжается уже 95-й день. "Страна" следит за происходящим 29 мая в онлайне.

Мы подвели итоги 94-го дня войны. Главные новости с фронта идут из Северодонецка. Противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Президент Байден даст Украине РСЗО, Шольц и Макрон звонили Путину.

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