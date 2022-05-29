В Донецкой области 115 шахтеров оказались заблокированными под землей из-за обесточивания региона в результате обстрела.

Об этом сообщает областной губернатор Павел Кириленко.

112 человек оказались под землей без света на шахте "Центральной" и три - на шахте "Торецкой".

По состоянию на 14.00, этих людей пытались вывести на поверхность, с тех пор информация не публиковалась.

В целом из-за обстрелов в Донецкой области без света и воды оказались несколько населенных пунктов.

"Из-за отключения электричества прекращена подача воды от Фильтровальных станций №1 и №2 Второго Донецкого водопровода – Краматорск, Славянск, Дружковка, Константиновка, Торецк и близлежащие населенные пункты оказались без воды", – сообщил Кириленко.

Губернатор еще раз призвал всех жителей эвакуироваться.

Напомним, что на днях соседняя Луганщина осталась полностью без газа, света и воды после обстрела последней целой газовой станции.

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