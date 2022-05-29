В результате боевых действий перебита высоковольтная линия электропередачи (ЛЭП) на севере Донецкой области. Краматорск и соседние города остались без света.

Об этом сообщает мэр Краматорска Александр Гончаренко.

"Опасное направление, не так просто. Занимаются ремонтные бригады", - пишет Гончаренко.

Позже стало известно, что в Славянске вслед за Краматорском также пропал свет.

Ранее мы также писали, что в Донецкой области с 27 мая остановлена Славянская тепловая электростанция (ТЭС). Район, где расположена ТЭС, в последние дни находится под постоянными обстрелами. Станцию остановили "с целью сохранения жизни и здоровья персонала".

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