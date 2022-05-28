Жителей Славянска призвали быстрее эвакуироваться из города. На завтра назначен бесплатный автобус
Власти Славянска призвали местных жителей быстрее эвакуироваться из города. Завтра, в воскресенье, 29 мая, желающим выехать предоставят бесплатный автобус. Первая точка прибытия – Днепр.
В понедельник планируется выезд в Ровенскую область с поселением. На посадку нужно записаться, позвонив на "горячую линию" Славянской ВГА.
По информации городской администрации, сегодня в Ровенскую область уже выехали более 50 жителей Славянской громады, в том числе 10 детей.
Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что противник пытается вытеснить подразделения ВСУ из Лимана (север Донецкой области) и развить наступление на Славянск.
Война в Украине продолжается уже 94-й день. "Страна" следит за происходящим 28 мая в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.
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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.