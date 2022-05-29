Донецк сегодня вечером оказался под мощными обстрелами. При том под огонь попали районы вдалеке от линии фронта, которые раньше редко обстреливали.

Сообщают о жестоком "прилете" на площадь Буденного - в один из прежде малообстреливаемых районов города.

На видео - сильный взрыв глазами жителя одной из квартир и последствия удара - дым и разрушения.

Кроме Буденновского, "прилеты" зафиксированы, в том числе, по Калининскому району. Они оба не граничат с фронтом.

Также местные жители снимают на видео "минусы" - залпы то ли РСЗО, то ли средств противовоздушной обороны.

Также сегодня на Донбассе больше сотни шахтеров не смогли выйти из-под земли после после обстрела.

Война в Украине продолжается уже 95-й день. "Страна" следит за происходящим 29 мая в онлайне.

Мы подвели итоги 94-го дня войны. Главные новости с фронта идут из Северодонецка. Противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Президент Байден даст Украине РСЗО, Шольц и Макрон звонили Путину.

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