В Северодонецке идут бои в районе автовокзала, ситуация очень сложная. Передвигаться по городу уже небезопасно из-за обстрелов, поэтому перестал работать гуманитарный штаб.

Об этом заявил руководитель военно-гражданской администрации города Александр Стрюк, передает CNN.

"Настоящая битва слышна в районе главного автовокзала. Наши военные занимают жесткую оборонительную позицию. Но город сможет продержаться, пусть и с ограниченными запасами. Город постоянно обстреливают. Гуманитарный штаб, который находится в городе, сегодня был практически обездвижен, так как передвигаться по городу небезопасно, и работа штаба была приостановлена", - описал ситуацию Стрюк.

По его словам, также в городе не работает мобильная связь и отключено электричество.

Отметим, что в Минобороны заявляют, что хоть ситуация в Северодонецке и сложная, но украинская армия даёт мощный отпор.

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