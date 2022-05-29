Ситуация под Северодонецком сложная. Вокруг города идут ожесточенные бои, но ВСУ дают мощный отпор.

Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

"Ситуация сложная и этого никто не скрывает. Армия РФ является серьезным противником, но наши ВСУ оказывают мощное сопротивление", - сказала Маляр.

Ранее мы публиковали репортаж немецкого Bild из Северодонецка и Лисичанска, в котором журналисты высказали мнение, что "здесь может быть новый Мариуполь".

Также стало известно, что российские войска контролируют гостиницу "Мир" на окраине, но Северодонецк остается под украинским флагом.

Война в Украине продолжается уже 95-й день. "Страна" следит за происходящим 29 мая в онлайне.

Мы подвели итоги 94-го дня войны. Главные новости с фронта идут из Северодонецка. Противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Президент Байден даст Украине РСЗО, Шольц и Макрон звонили Путину.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Ниже публикуется свежий выпуск блога "Ясно. Понятно" Олеси Медведевой.