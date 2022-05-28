Российская армия применила новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 "Тосочка" в ходе войны против Украины.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС в субботу, 28 мая, со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Системы ТОС-2 были применены на Харьковском направлении", – сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что в ходе так называемой "спецоперации" россияне "обкатывают" многие военные новинки.

ТОС-2 "Тосочка" – дальнейшее развитие тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" с улучшенными тактико-техническими характеристиками. Она выполнена на базе автомобиля Урал повышенной грузоподъемности и проходимости. Обладает повышенной дальностью пуска неуправляемых реактивных снарядов. Прицеливание, стрельба и управление огнем ТОС-2 полностью автоматизированы. На машине смонтирован кран-манипулятор, поэтому система не нуждается в транспортно-заряжающей машине. На ТОС-2 стоит система радиоэлектронной защиты от высокоточного оружия.

Российские военные впервые применили ТОС-2 в ходе основного этапа стратегических учений Кавказ-2020 на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Ранее мы писали, что советник главы ОП Михаил Подоляк показал видео работы российской тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" по позициям украинских войск. По словам Подоляка, это самое тяжелое неядерное оружие РФ, от него люди сгорают заживо.

Война в Украине продолжается уже 94-й день. "Страна" следит за происходящим 28 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 93-го дня войны. Главные новости с фронта шли из Северодонецка. Россияне захватили гостиницу "Мир" на северо-восточной окраине города. К вечеру их удалось из нее выбить, однако бои не закончены. Кроме того, по данным Генштаба, противник пытается вытеснить ВСУ из Лимана и развить наступление на Славянск. Между тем, в Минобороны считают, что Россия готовит новые силы для вторжения в Украину.

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