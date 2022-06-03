Мэр Краматорска Александр Гончаренко рассказал "Стране", что на сегодняшний день централизованного водоснабжения нет только у 10-15% населения в посёлках вокруг Краматорска из-за постоянных боевых действий под Лиманом.

"Например, в сёлах Ясногорка, Шабельковка, Ясная Поляна край Старого города и так далее. Но в эти посёлки мы подвозим воду в бочках, желающих немного, потому что у многих есть колодцы. Поэтому критической проблемы пока мы не видим", - сообщил он.

По его словам, в Краматорске также есть дизельное топливо и 95-й бензин.

"Одна заправочная станция работает на коммерческой основе для горожан, а вторая — для коммунальных нужд. У нас сегодня есть и дизельное топливо, и 95 бензин. Состоянием на сегодняшнее утро их стоимость 70 гривен за литр. На следующие три дня хватит, а с понедельника обещают ещё сделать поставку", — рассказал мэр Краматорска.

Кроме этого, для горожан бесплатно работают 20 троллейбусов, девять из которых на батареях автономного хода, чтобы люди из ближайших сел на расстоянии 5-10 км смогли добраться в Краматорск.

"25 февраля мы остановили все автобусы: и частные, и коммунальные, на случай, если не хватит поездов для полномасштабной эвакуации. Мы же готовились к худшему. Но у нас с 25 февраля работают троллейбусы. Их вполне достаточно на сегодняшний день. Они выезжают на линию где-то в 6:30-6:45 утра до 9:30 утра у них максимальная нагрузка, потом они ездят полупустые, с 15 до 17 также есть нагрузка, а после почти нет людей, поэтому в 18 уже прекращают работу", — сказал Гончаренко.

Мэр также сообщил, что за последний месяц в город вернулись минимум 10 тысяч человек.

"Состоянием на 5 мая по разным методикам подсчётов в городе было 50-55 тысяч человек. Несмотря на то, что мы призывали не приезжать, посмотреть, что творится в городах рядом, за месяц в Краматорск вернулись минимум 10 тысяч человек. Большинство возвращаются на авто, мы спрашиваем: "Почему?". Многие говорят, что вернулись взять летние вещи, присмотреть за домом, выполнить просьбы соседей, родных и так далее, а потом они ждут, что произойдёт дальше. Также возвращаются люди, у которых есть работа: медсестры, врачи, сотрудники критической инфраструктуры. Возвращаются и те, у кого закончились деньги и они идут на этот риск, готовы быть в городе, но таких людей немного", - сообщил мэр.

Гончаренко не рекомендует горожанам возвращаться в город.

"Я уже не знаю, что им писать... Мы публикуем информацию о том, что происходит в Славянске, который находится по соседству с нами. Двое суток подряд их обстреливают. Благодаря тому, что прилетело туда, где никто не жил, там нет раненых и погибших", - прокомментировал Гончаренко.

Как писала "Страна", 30 мая Бахмутскому и Краматорскому районам Донецкой области вернули потерянное в боях электроснабжение.

Напомним также, что Краматорск и Славянск остались без света из-за обстрела ЛЭП.

Тем временем война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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