Электроснабжение Бахмутского и Краматорского районов Донецкой области восстановлено. Также там сегодня могут дать воду.

Об этом сообщил губернатор региона Павел Кириленко.

Указанные районы оказались без света вчера из-за разрывов проводов на магистральной линии электропередач 330 кВ во время боевых действий.

Также сегодня с утра начали работы по запуску второго Донецкого водовода. В случае благоприятных условий подачу воды могут восстановить к 14:00.

Напомним, по данным "Нафтогаза", после боев на Донбассе поврежден магистральный газопровод и починить его невозможно.

Война в Украине продолжается уже 96-й день. "Страна" следит за происходящим 30 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.

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