Глава международного комитета Российской Госдумы Леонид Слуцкий рассчитывает на "присоединение" Донецкой, Луганской и Херсонской областей к РФ уже в июле этого года.

"Референдум о вхождении "ДНР", "ЛНР", и Херсонской области мог бы пройти одновременно, это было бы логично", - сказал он.

Он дополнил, что все то может произойти в июле. По его словам, у России "хватит ресурсов на обеспечение включения новых субъектов в свой состав".

Ранее "сенатор Совета Федерации от Крыма" Сергей Цеков заявил, что "референдумы" о "присоединении" к России Донбасса, Херсонской и Запорожской областей могут пройти в течение года.

Напомним, разведка Минобороны считает, что "референдум" о вхождении Херсона в состав России могут провести в сентябре.

Война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 97-го дня войны. Бои шли в самом центре Северодонецка. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай допустил, что ВСУ могут оставить город и отойти в Лисичанск. В СНБО заявили, что быстрого окончания войны в Украине ждать не стоит. Рада отправила в отставку уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. А в ЕС согласовали шестой пакет санкций против РФ, включающий частичное эмбарго на нефть.

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