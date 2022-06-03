В отношениях между Украиной и Германией есть определенные сложности. Президент Владимир Зеленский часто "раздражал" немецких политиков.

Об этом сообщает немецкая газета Die Zeit в статье "Слепая зона".

Как пишет газета, на саммите в Париже, где в конце 2019 года встретились лидеры стран "Нормандской четверки", чтобы перезапустить минский процесс, не все были удовлетворены вступительным словом Зеленского.

"Уже в своем вступительном слове президент Украины отбросил все, о чем договорились дипломатические рабочие группы стран-участниц в ходе кропотливых предварительных переговоров. К этому никто не был готов, хореография саммита была разрушена. Путин тут же воспользовался этим, чтобы изобразить украинцев ненадежными", - сообщает газета со ссылкой на одного из дипломатов.

Оценку президента РФ Путина, пишет Die Zeit, "разделяют довольно многие в Берлине".

"С точки зрения некоторых немецких дипломатов, правительство Зеленского всегда было чем-то вроде банды панков, нарушивших дипломатический протокол", - передает издание настроения, царившие в правительстве ФРГ.

В новом правительстве, сообщает газета, также есть опасения, что по итогам войны Владимир Зеленский может слишком укрепить свою власть "и превратиться в президента-автократа".

"Зеленский имеет тенденцию усиливать зависящие от него институты, такие как администрация президента и Совет безопасности, и тем самым маргинализировать суды и парламент", - говорится в статье.

"Правда, вывод делается другой - Украина это все равно лучше, чем Россия, поэтому общаться с Зеленским для Шольца предпочтительнее, чем с Путиным", - комментирует статью Телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, Германия затягивает с поставками оружия Украине.

Также мы писали, что депутат бундестага раскритиковал Шольца и сказал, что, видимо, "канцлер не хочет, чтобы Украина выиграла".