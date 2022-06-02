Федеральный министр обороны Германии Кристин Ламбрехт отвергла обвинения в том, что федеральное правительство не хочет поставлять тяжелое вооружение Украине и просто тянет время. Об этом она заявила в интервью для издания Deutschlandfunk Kultur.

По словам Кристин Ламбрехт, страна организовала "круговой обмен": если страны ЕС поставляют Украине технику советского производства, то Германия позже восстановит их запасы.

В то же время Ламбрехт отметила, что решения о прямых поставках танков западного образца всегда согласовываются с союзниками.

Министр добавила, что в конце июня Украина получит самоходные гаубицы PzH 2000, а для поставки Гепардов нужна их модернизация и обучение. Ламбрехт подчеркнул, что в центре внимания также должна быть среднесрочная и долгосрочная поддержка Украины. Страна должна быть оснащена таким образом, чтобы она могла выжить и защитить себя в этой войне.

Ранее министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок объяснила, почему на передачу Украине немецких ПВО могут уйти месяцы.

В середине мая немецкая пресса писала, что Германия обсуждает возможность поставки в Украину немецкой системы ПВО IRIS-T SLM.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.