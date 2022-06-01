Для того, чтобы передать Украине немецкие системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM, поставки которых ранее анонсировал канцлер ФРГ Олаф Шольц, могут уйти месяцы.

Об этом заявила министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок, информирует Die Welt.

"Да, это потребует месяцев", - отметила она во время выступления в Бундестаге.

Бербок объяснила задержку тем, что компания-производитель будет поставлять вооружение напрямую в Украину.

Ранее ряд немецких СМИ также сообщили, что ввести немецкую систему ПВО в эксплуатацию в Украине можно будет не раньше ноября 2022 года.

В Минобороны ФРГ отметили, что обещанных Шольцем ракет ПВО и радаров слежки нет в резерве Бундесвера, поэтому поставки могут происходить непосредственно от военно-промышленного комплекса.

В середине мая немецкая пресса писала, что Германия обсуждает возможность поставки в Украину немецкой системы ПВО IRIS-T SLM.

Война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 97-го дня войны. Бои шли в самом центре Северодонецка. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай допустил, что ВСУ могут оставить город и отойти в Лисичанск. В СНБО заявили, что быстрого окончания войны в Украине ждать не стоит. Рада отправила в отставку уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. А в ЕС согласовали шестой пакет санкций против РФ, включающий частичное эмбарго на нефть.

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