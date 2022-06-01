Германия отправит в Украину самую современную из своих систем ПВО IRIS-T. Ею можно защитить целый город
По согласованию с Нидерландами Германия поставит Украине самую современную систему ПВО, которая есть у ФРГ - "IRIS-T". С его помощью можно защитить целый город - за счет дальности действия в 40 километров.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге, его слова приводит Reuters.
"Совсем недавно правительство решило, что мы поставим (Украине - Ред.) самую современную систему противовоздушной обороны, которая есть у Германии, в виде IRIS-T", - заявил он.
Отметим, с помощью IRIS-T SLM можно отражать атаки боевых самолетов, вертолетов, крылатых ракет, реактивную артиллерию, беспилотники, противорадиолокационные ракеты и бомбы.
Также Шольц сообщил, что Украина получит от Германии современную радиолокационную станцию для определения координат артиллерии противника.
Кроме того, по его словам, в ближайшие недели Германия совместно с Нидерландами доставит в Украину 12 самоходных гаубиц, а украинские солдаты уже через несколько дней закончат обучение по работе с ними.
Между тем, в Минобороны ФРГ сообщили, что обещанных ракет ПРО и радара слежения нет в резерве бундесвера, поэтому поставки могут идти напрямую от военно-промышленного комплекса.
"Это вопрос, который направлен, в конечном счете, к промышленности. Потому что у нас в распоряжении этих систем нет", - сказал на брифинге в Берлине представитель министерства.
В середине мая поставку систем IRIS-T анонсировал немецкий Bild. Тогда сообщалось, что система может быть полностью запущена в Украине с ноября.
Ранее мы также писали, что Германия готова передать Украине самоходные установки "Гепард".
Вместе с тем, сообщалось, что Германия свела к минимуму поставки оружия в Украину.
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