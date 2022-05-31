Германия и Греция достигли соглашение в рамках кругового обмена танками. Греция поставляет Украине советские танки, взамен Германия поставляет грекам современные танки.

Об этом заявил канцлер Олаф Шольц в беседе с журналистами после двухдневного саммита ЕС в Брюсселе, передает Reuters.

Подобное соглашение обсуждалось и с Польшей.

По словам Шольца, Берлин передаст в Грецию современные боевые машины пехоты (БМП), чтобы Афины могли поставить на Украину технику советского образца. При этом он добавил, что заключил соответствующее соглашение с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Шольц не уточнил, какие именно БМП Германия передаст Греции, а также какие бронированные боевые машины Афины поставят Киеву.

"Министерства обороны [ФРГ и Греции] проработают детали и быстро реализуют это соглашение", - отметил он. Немецкий канцлер подчеркнул, что Германия поддерживает Украину в ее оборонительной борьбе, а также страны, которые, например, имеют в своем распоряжении танки времен Варшавского договора. Говоря о схеме кругового обмена, Шольц заявил, что Берлин смог подготовить ряд подобных специальных соглашений. В частности, сказал он, такое соглашение обсуждалось с польской стороной.

Ранее стало известно, что ФРГ вместо поставок вооружений Украине передаст современные танки странам Восточной Европы, готовым отправить Киеву военную технику и снаряжение советского производства. Также ФРГ предоставит Украине боеприпасы и обучит использовать самоходную скорострельную артиллерийскую систему PzH 2000, которую Нидерланды отправляют Украине. Отмечается, что обучение может проводиться в Польше или Германии.

Ранее статс-секретарь министерства обороны ФРГ Зимтье Меллер раскрыла данные по поставкам вооружений Украине. Отвечая на вопрос о том, почему Берлин затягивает передачу вооружений Киеву, она заявила, что у немецкого правительства и западных стран существует единая позиция не поставлять БМП и танки западных моделей.

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