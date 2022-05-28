Анализируем ситуацию на 94-й день войны.

Сегодня Лиман, завтра Славянск

Сегодня ситуация продолжала оставаться тяжелой на двух основных участках - в Лимане и Северодонецке.

Минобороны России сегодня заявило о полном взятии Лимана. Хотя еще вчера Украина сообщала, что удерживает северо-западную и юго-восточную части города.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр опровергла заявления россиян. По ее словам, в городе до сих пор идут ожесточенные бои. "Однозначно можно сказать: ситуация сложная, но ВСУ дают отпор", - добавила Маляр.

Утром Генштаб ВСУ сообщал, что южнее Лимана враг наносит минометные удары по Озерному и Дубраве. Это значит, что подразделения РФ подошли близко к этим населенным пунктам, которые расположены в 4-8 километрах от южных окраин Лимана.

Лиману посвятила свою сводку и британская разведка. Там считают, что после установления контроля над городом, Россия может переходить к следующему этапу наступления на Донбасс.

"Лиман имеет стратегическое значение, поскольку здесь расположен крупный железнодорожный узел, а также имеется доступ к важным железнодорожным и автомобильным мостам через реку Северский Донец", - говорится в отчете.

Британцы предполагают, что в ближайшие дни российские подразделения в этом районе, скорее всего, начнут форсировать реку.

Плацдарм у Лимана даст России преимущество на потенциальной следующей фазе наступления - на Славянск и Краматорск.

У Института изучения войны аналогичный прогноз. Российские силы в Лимане будут атаковать как на юго-запад (то есть в сторону Славянска), чтобы поддержать застрявшие силы в Изюме, так и на юго-восток, чтобы продвинуться на Северск.

В общем, на Западе считают Славянск следующей целью РФ. И бои туда постепенно приближаются. В частности, жителей призвали быстрее эвакуироваться из города. А со вчерашнего дня остановлена работа Славянской ТЭС.

Также появляется все больше сообщений, что бои идут уже в районе Райгородка - поселка на пути от Лимана к Славянску.

В соцсетях публикуют видео, как в стороне Райгородка поднимается дым.

Северодонецк в шаге от окружения

Ситуация в Северодонецке на это утро, по данным губернатора Сергея Гайдая, была следующей:

- противник проник в гостиницу "Мир" на окраине города, понес огромные потери, но остается в здании (вчера была информация, что его оттуда выбили).

- дальше в город противник не продвинулся

- Северодонецк не отрезан, но, по большому счету, грузовики уже туда не проедут (о чем неофициально заявлялось еще вчера).

- на трассе Лисичанск – Бахмут много расстрелянных автомобилей (то есть дорога под огневым контролем противника).

Чему есть подтверждающие видео.

По мнению "Института изучения войны", Северодонецк скоро может быть окружен. "Российские силы, вероятно, продолжат постепенное наступление и в ближайшие дни могут окружить Северодонецк", - считают американские эксперты.

Также, по их мнению, российские войска в Попасной стремятся продвигаться на север, чтобы поддержать окружение Северодонецка, а не на запад, в сторону Бахмута.

Генштаб сообщил, что продолжаются бои за населенные пункты в районе трассы Лисичанск-Бахмут, захват которой будет означать частичное окружение украинских сил в Луганской области.

Южный фронт

Южнее фронт в основном стабилен, однако бои происходят.

Судя по всему, ведутся крайне жесткие обстрелы Авдеевки, где не осталось ни одного целого здания, как рассказал сегодня глава городской администрации Виталий Барабаш.

"Я не вижу ни одного целого здания, разрушения очень серьезные. Повреждения различной степени. Есть, которые действительно нужно будет отстраивать заново. Есть, где просто нет окон", - отметил он.

По его словам, гуманитарная ситуация в городе достаточно сложная - нет воды, света, газа, но есть завоз гуманитарной помощи и есть возможность эвакуироваться.

Высокая интенсивность боев и в Запорожской области. Например, в районе захваченной противником Васильевки.

На границе Запорожской и Донецкой областей россияне понесли значительные потери и отступили от населенных пунктов Новополь и Новодаровка, сообщил утром Генштаб.

Были бои и у границ Херсонской области. Генштаб утром сообщал, что на южнобужском направлении (видимо, в районе Николаева) украинские войска перешли в контратаку. "В результате наступательных действий подразделений наших войск враг понес потери и занял оборону на невыгодных рубежах".

Вечером этот эпизод в тех же выражениях подтвердило оперативное командование "Юг", не добавив иной конкретики.

Также в этом районе российские войска продолжают укреплять свои оборонительные позиции. А назначенные россиянами "власти" Херсонской области объявили о полном закрытии границы с подконтрольной Украине территорией. Заявляется, что пересекать ее опасно для гражданского населения.

То есть там скорее всего готовятся к серьезным боям - иначе бы разрешили по крайней мере выезд из оккупированного региона. Сейчас выехать оттуда можно только через аннексированный Крым.

"Неделя будет решающей". Прогнозы на войну

Предстоящая неделя на донбасском фронте будет решающей. Такое мнение высказал украинский военный эксперт Николай Сунгуровский в эфире телемарафона.

"Эта неделя будет решающей. Потому что в бой кинут уже последние резервы именно для того, чтобы в короткие сроки добиться там хоть какой-то победы. И то, что они сокращают свои аппетиты по окружению большой группировки наших войск, применяют тактику малых котлов, это как раз говорит о том, что их цели начинают сужаться", - заявил он.

При этом Сунгуровский не думает, что противнику удастся выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

"Наши войска, я думаю, удержатся. Для этого принимаются все меры. И кроме того необходимо учитывать, что у нас угрожающим остается еще и южное направление. Сейчас из Крыма перебрасываются и авиация, и войска, и артиллерия для того, чтобы расширить зону боевых действий там и уже полностью выйти на границы Херсонской области. Там еще мы сдерживаем удары, но на самом деле нам необходима срочная военно-техническая помощь Запада", - говорит Сунгуровский.

А Виктор Андрусив, советник главы МВД, сегодня в комментарии "Стране" оценил вероятность повторного наступления российской армии на Киев.

По его мнению, в последнее время эти угрозы умышленно звучат со стороны РФ с целью запугать Украину и вынудить ее перебросить часть войск с юга и востока на север.

"Это чисто информационно-психологическая спецоперация с целью нас запугать. Чтобы Украина начала концентрировать войска на севере, а не на юге и востоке, где должны быть наши контрудары. На самом же деле, никаких сил для повторного наступления на Киев у россиян нет", - убежден Виктор Андрусив.

Он акцентирует, что в предыдущем наступлении на столицу Украины вражеские войска использовали 50% всей своей мощности и ничего не добились.

"Если они уже сейчас везут на фронт танки Т-62, то для того, чтобы еще раз наступать на Киев, им придется расконсервировать танки времен Второй Мировой - Т-34. А также провести полную всеобщую мобилизацию. Тогда они смогут наступать, но результат будет еще хуже, чем в первый раз", - прогнозирует советник главы МВД.

В то же время, Андрусив не исключает, что в качестве обманного отвлекающего маневра россияне могут проводить локальные операции на территории Сумской и Черниговской областей.

"Якобы в подтверждение своих намерений повторно "брать Киев", могут запустить в приграничные районы отдельные ДРГ, но не более того", - считает эксперт.

По его словам, с той же целью - максимально оттянуть украинские войска с Донбасса на север, - в РФ заставляют белорусов маневрировать возле украинской границы. Однако Андрусив не верит в то, что эти военные учения закончатся реальным вторжением белорусских войск в Украину. По словам Андрусива, для Беларуси это было бы "самоубийственным решением".

"Это вообще смешно. Более того, нападение белорусов только ускорит победу Украины. Белорусская армия очень маленькая, она размером с нашу пограничную службу. Там всего 6 тысяч боеспособных солдат (отметим, что официально в белорусской армии 65 тысяч человек, из них 45 тысяч - военные - Ред.). И у них не просто ноль мотивации воевать против Украины - их мотивация отрицательная. Их наступление закончится очень быстрым поражением, после чего в Беларуси начнутся протесты против режима Лукашенко. И Путин будет вынужден оккупировать Беларусь, чтобы не получить еще одну "недружественную" страну возле своих границ. Так что гипотетическое нападение Беларуси на Украину я бы оценивал как успех для нас", - говорит Андрусив.

Владимир Зеленский сегодня также оценил военную ситуацию.

"На востоке Украины есть риски, вызовы, есть шаги по желанию со стороны российской армии окружить нашу, есть большое увеличение военной техники и людей со стороны РФ, есть концентрированный контингент группировки: артиллерия, танки, броня, техника", - сказал Зеленский.

Он заявил, что Украина выиграет войну с Россией, "вопрос в том, какой ценой и когда". Президент уточнил, что полной победы военным путем Киев добиться не сможет.

"Для меня победа означает возвращение всей нашей территории. Я не думаю, что мы сможем вернуть себе всю нашу территорию военным путем. Если мы решим это сделать, это будет стоить нам сотен тысяч жизней. Это точно. Каждый украинец хочет вернуть и Донбасс, и Крым. Я думаю, мы должны хотя бы вернуться к ситуации 24 февраля, когда россияне вторглись в нашу страну. Тогда можно будет говорить о восстановлении нашей территории дипломатическим путем", - сказал Зеленский.

Впрочем, даже такие цели означают крайне затяжной характер войны - по сути, Россия уже захватила территории, которые соразмерны тому, что потеряла Украина в 2014 году.

На Западе это понимают. Так, агентство S&P уже понизило кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте на одну ступень - с уровня "B-/B" ("в высокой степени спекулятивные") до "CCC+/C" ("близки к дефолту").

По мнению экспертов агентства, война в Украину затянется. А это приведет к ситуации, в которой выплата долгов Киевом будет в большей степени зависеть от международной помощи.

Главный нерв обсуждений украинской проблематики на Западе - это успехи России на Донбассе. Вчера их по сути признал Пентагон, объясняя характером местности и концентрацией российских ресурсов. А также удобством логистики.

Агентств Bloomberg по этому поводу сообщило, что "победы России на востоке Украины вызывают споры о ходе войны".

Журналисты констатируют, что российские войска уверенно продвигаются на восток Украины, теперь контролируя почти всю Луганскую область и угрожая окружить тысячи самых опытных украинских военнослужащих. Российские командиры теперь меньше рискуют и обеспечивают лучшее прикрытие с воздуха, применяя тактику выжженной земли.

Это все чаще влечет за собой уничтожение украинской обороны путем продолжительных артиллерийских обстрелов.

И теперь, по мнению издания, есть опасения, что Россия готова к еще большему прорыву. Что уже приводит к "паническим" призывам Киева поставлять наступательные вооружения.

Мнения экспертов на Западе по этому поводу разделились. Одни считают, что Россия начнет захватывать все больше украинских территорий. Другие называют ее успехи "относительно небольшими".

"Точно так же, как предыдущие неудачи России привели к чрезмерно оптимистичному настрою в отношении способности Украины выиграть войну - относительно небольшие успехи России теперь вызывают тот пессимизм, который отражен в замечаниях Киссинджера", - пишет Bloomberg, говоря о нашумевших предложениях бывшего госсекретаря США пойти на уступки Москве.

Сейчас главное ожидание - это прибытие в Украину большей западной поддержки, которую Киев, учитывая медленное продвижение России на Донбассе, может успеть освоить и бросить в бой.

Байден заряжает РСЗО

Украинские власти сегодня рапортовали о прибытии новых видов импортного вооружения.

Как сообщил министр обороны Алексей Резников, американская САУ М109 в одной из модификаций уже поступила в Украину.

"Рад сообщить новость – парк артиллерии 155-мм калибра пополняется. В Украину уже поступили САУ М109 одной из модификаций. Это очень качественная техника. И ее поступление стало результатом кооперации нескольких стран", - пишет Резников.

Он напоминает, что на передовой уже работают три вида 155-миллиметровой артиллерии – гаубица М777, гаубица FH70, САУ CAESAR.

Также Резников сообщил, что Украина получает противокорабельные ракеты Harpoon для обороны в Черном море - "от датских партнеров с участием британских друзей".

"Береговая оборона нашего государства не просто будет усилена ракетами Harpoon – их будут применять подготовленные украинские команды. Уверен, что боевое братство Гарпунов и наших Нептунов поможет освободить и снова сделать наше Черное море безопасным, в том числе – надежно защитить нашу Одессу", - пишет Резников.

Он также опубликовал видео работы "Гарпунов". О том, как они могут повлиять на ситуацию с черноморской блокадой Украины, "Страна" уже анализировала.

Но главная новость дня - это сообщения американских СМИ о том, что Штаты решились поставлять Украине дальнобойную ракетную артиллерию.

Газета New York Times вслед за CNN пишет о согласии Байдена передать Украине ракетные системы залпового огня. Об этом будет объявлено на следующей неделе, рассказал изданию чиновник, знакомый с процессом.

Типа оружия источник не назвал. Но газета предполагает, что это может быть установка M31 GMLRS, которая бьет на расстояние более 70 километров. У США есть порядка 42 тысяч боеприпасов к этим установкам.

Впрочем, повторимся, это только предположение журналистов.

Собеседник из администрации заявил New York Times, что системы, которые планируется поставить Киеву, "не дают Украине возможность нанести удар вглубь территории России". И это был главный критерий отбора.

Также издание сообщает, что у США есть планы включить в следующий пакет военной помощи Украине более дальнбойные РСЗО Himars (могут наносить удары на 300-500 километров). Но пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби вчера на брифинге отказался подтвердить эту информацию.

Системы РСЗО - сегодня ключевое требование Украины к западным поставкам. Без этого компонента ВСУ не смогут ни обороняться, ни наступать. Последние боевые действия резко сократили запасы ракет для украинских систем залпового огня, да и самих установок.

Но США тянули с этим до последнего, поскольку это оружие может наносить массированные удары по городам уже самой России. Что может спровоцировать резкую эскалацию между Москвой и Вашингтоном.

Поэтому пока непонятно, сколько РСЗО получит Украина и какой мощности. Например, как мы видим, уже месяц длящиеся поставки западных гаубиц решающего воздействия на фронт пока не оказали.

Тем не менее в России, судя по комментариям, встревожены вероятным решением Белого дома. Посол в США Анатолий Антонов заявил, что "это чревато непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности". По его мнению, США все глубже "втягиваются в конфликт".

А телеведущий Владимир Соловьев у себя в эфире заявил даже, что теперь Россия может нанести удар по "центрам принятия решений" (имея в виду, очевидно, США) в случае, если Украина будет использовать американское оружие для ударов по РФ.

"Байден же понимает, если в зоне поражения окажутся российские АЭС, если по нашим городам нанесут удар с большим количеством жертв, то мы можем вообще по-другому рассмотреть эту ситуацию. Мы можем сказать: "американское оружие вы поставляли. Вы виноваты". Мы можем нанести удар по центрам принятия решений", - говорит Соловьев.

Звонки и зерно

Сегодня прошел раунд телефонной дипломатии - между Москвой, Парижем и Берлином, а также Киевом и Лондоном.

Во-первых, состоялась трехсторонняя беседа Путина с Шольцем и Макроном.

В Германии и Франции сообщили, что:

1. Телефонный контакт состоялся по инициативе Парижа и Берлина.

2. Лидеры Германии и Франции призвали российского президента к немедленному перемирию и отводу войск.

3. Предложили Путину пойти на прямые переговоры с Зеленским и решить украино-российский конфликт дипломатическим путем.

Свою версию разговора изложили еще раньше в Кремле. Там заявили следующее:

1. Путин подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога.

2. Заявил об "опасном характере продолжающейся накачки Украины западным оружием", предупредив в этой связи о "рисках дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса".

3. Путин связал продовольственный кризис в мире с антироссийскими санкциями.

Причём этому моменту в пресс-релизе Кремля было уделено особое внимание. Путин делал упор на необходимости снятия санкций с РФ для преодоления продовольственного кризиса.

"Россия готова способствовать нахождению вариантов для беспрепятственного экспорта зерновых, включая вывоз украинского зерна из черноморских портов. Снизить напряжённость на мировом продовольственном рынке позволит и наращивание поставок российских удобрений и сельхозпродукции, что, разумеется, потребует снятия соответствующих санкционных ограничений", - заявил Путин.

Зерно обсуждали сегодня и Зеленский с Джонсоном.

"Говорили об усилении оборонной поддержки Украины, активизации работы над гарантиями безопасности, поставках топлива в Украину. Должны совместно предотвратить продовольственный кризис и разблокировать украинские порты", — написал украинский президент в Твиттере.

В свою очередь Джонсон заверил Зеленского, что Британия работает с международными партнерами для возобновления экспорта зерна из Украины.

То есть, по сути тема всех звонков схожая и крутится вокруг зерна. В Евросоюзе обсуждаются разные варианты решения проблемы. Например, возможность военно-морской миссии, сообщает испанское издание El Pais.

Один из вариантов - вывоз из Одессы. ЕС считает необходимым как можно скорее вывезти большое количество кукурузы, ячменя и прежде всего пшеницы, заблокированной на территории страны. "Европейский саммит в следующий понедельник в Брюсселе рассмотрит растущий риск голода в странах, зависящих от экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины, заблокированный Россией после вторжения в страну 24 февраля", - напоминает El Pais.

По версии издания, военно-морская операция чревата сильным риском возможных инцидентов с российским флотом.

Отметим, что ранее США и Британия уже исключили своё военное участие в операциях по вывозу зерна из украинских портов. Пока нет информации и о согласии Турции открыть проливы для осуществления этого проекта.