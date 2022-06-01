Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который не одобрил решение НАТО принять Финляндии и Швецию, заявил, что террористические организации поддерживают не только эти страны, но также Германия, Франция и Нидерланды.

Об этом он сказал в ходе заседания парламента.

"Мы открыто заявили, что выступаем против членства двух этих стран в НАТО из-за их поддержки террористической организации Рабочей партии Курдистана и ее ответвлений. НАТО - это организация безопасности, а не организация по поддержке террористических организаций. Они защищают эти террористические организации вместе с полициями Швеции, Финляндии, Германии, Франции и Нидерландов. Они маршируют с плакатами, на которых изображены главари террористических организаций. Нам пока что не предоставили ни одного конкретного документа (гарантирующего урегулирование обеспокоенности Анкары Ред.). Мы не можем верить словам, которые бы не были закреплены в документах", - сказал турецкий лидер.

Напомним, ранее Эрдоган заявил, что Швеция и Финляндия стали "приютом для многих террористических организаций", поскольку члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана "даже являются членами парламента в некоторых из них".

После Турция потребовала от этих стран гарантий про отказ поддерживать соратников Гюлена и борцов за Курдистан.

Вместе с тем, переговоры Турции с Швецией и Финляндией об их вступлении в НАТО не имели успеха.