Турция заявила, что в связи с положениями Конвенции Монтрё о недопуске военных кораблей в Черное море отменила и отложила ряд военных учений НАТО.

Об этом со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу сообщают российские СМИ.

Напомним, Турция вскоре после начала войны запретила российским и украинским военным судам заход в Чёрное море через проливы согласно статье 19 конвенции (для воюющих стран), а статью 21 она использует, чтобы закрыть проход проливами для других государств, если сама Турция испытывает опасность войны .

Кроме того, Турция запретила проход через проливы военных судов любых других стран, кроме тех, кто расположены на побережье Чёрного моря.

Вместе с тем, в турецких изданиях активно обсуждают возможность нападения Греции на Турцию. Греческий портал пишет, что о том, что "публикуются комментарии и анализы, якобы доказывающие, что Греция планирует нападение".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

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