Президент Украины Владимир Зеленский заявил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, что хочет провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавугошлу в ходе круглого стола с редакторами агентства "Анадолу".

"Буквально вчера в ходе переговоров Зеленский выразил желание провести встречу с Путиным. Турция продолжает свои стремления", - сказал он.

Напомним, ранее Эрдоган предложил Путину провести в Стамбуле встречу России, Украины и ООН.

Также сообщалось, что Эрдоган заявил о желании провести 30 мая телефонные переговоры с Зеленским и Путиным. Украинская сторона согласилась на предложение турецкого президента, а российская - нет.

Вместе с тем, ранее неоднократно Эрдоган предлагал провести встречу президентов Украины и РФ.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

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