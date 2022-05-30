Эрдоган предложил Путину провести в Стамбуле встречу России, Украины и ООН
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Они обсудили ситуацию в Украине, а также урегулирование военного кризиса.
Об этом заявили в канцелярии президента Турции.
Эрдоган предложил Путину провести в Стамбуле встречу между делегациями России, Украины и ООН.
"Турция готова принять участие в возможном наблюдательном механизме в Украине, если Москва и Киев достигнут соглашения об этом", - говорится в сообщении канцелярии президента Турции.
Также турецкий лидер заявил о необходимости установления мира между РФ и Украиной как можно скорее.
Помимо этого Реджеп Эрдоган призвал принять меры для "устранения негативных последствий войны и укрепления доверия".
Позже появилась версия Кремля о разговоре Путина с Эрдоганом. По словам Москвы, президент РФ заявил, что Россия сможет экспортировать больше сельхозпродукции, если снимут санкции с ее продовольственного экспорта.
То есть он повторил условия, которые уже озвучивали до него другие российские чиновники.
Отметим, что на Западе отказываются снимать эти санкции. И требуют от РФ без всяких условий разблокировать украинские порты.
Напомним, что ранее Эрдоган предлагал 30 апреля провести совместный телефонный разговор с Путиным и Зеленским. Украинская сторона на это согласилась, а российская нет.
Также мы писали о том, что в телефонных переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция хочет скорейшего установления "справедливого мира" между Украиной и Россией.