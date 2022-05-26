В турецких изданиях активно обсуждают возможность нападения Греции на Турцию. Об этом сообщает греческий портал Capital.

"Публикуются комментарии и анализы, якобы доказывающие, что Греция планирует нападение на Турцию. На этот раз в центре внимания оказался Стамбул и то, насколько он незащищенный", – сообщает издание.

Оно приводит комментарий военного аналитика Эрдогана Каракоуса в эфире телеканала CNN Türk.

"Греция в настоящее время готовится к войне с Турцией… Центр стратегических исследований, изучавший огневую мощь обеих сторон, выявил следующее: война между Грецией и Турцией будет трехдневной, но эти "два-три дня для каждой из сторон могут иметь ежедневную стоимость в 1 млрд долларов", - сказал эксперт.

Каракоус также обвинил всех в отсутствии ПВО, которое защитит Стамбул: "Сегодня что там из ПВО? Сегодня ничего нет. Стамбул, который мы с 1960-х по 1990-е защищали ракетами, сегодня не защищен".

Как писала "Страна", прошлой осенью президент Турции Эрдонан заявил, что "в границы Турции должны входить Кипр, Алеппо, Мосул, Салоники, Батуми".

Также мы писали, что Анкара опубликовала свои требования для вступления Швеции и Финляндии в НАТО.