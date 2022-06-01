Турция направила в Организацию Объединённых Наций (ООН) новое официальное название своей страны - Türkiye.

Послание генсеку ООН опубликовал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на своей странице в Facebook.

"Процесс, который мы начали под руководством нашего президента Эрдогана для повышения узнаваемости бренда нашей страны, завершается. В письме, которое я сегодня направил Генеральному секретарю ООН, мы регистрируем название нашей страны на иностранных языках в ООН Türkiye", - написал он.

Анкара требует, чтобы именно это написание было во всех международных документах. И на иностранных языках (видимо, по крайней мере тех, которые используют латиницу).

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