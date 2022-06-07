Во вторник, 7 июня, в Украине идет уже 104-й день войны с Россией.

Продолжаются бои за Северодонецк. На севере Донецкой области противник ведет штурм Святогорска. В последние дни под обстрелом Донецк. В Харьковской области войска РФ вчера обстреляли Лозовую.

Подробнее о том, что происходило вчера, читайте в итогах за 6 июня.

Ниже онлайн с самыми актуальными новостями за сегодня. Материал обновляется.

7 июня

09:20 Бывшая работница "Первого канала" Марина Овсянникова заявила, что является украинкой а не русской, и что собирается сменить фамилию на девичью - Ткачук.

Овсянникова заявила, что "война - это коллективная вина русских", в то же время отметила, что убивал людей в Буче и бомбил Мариуполь не Путин, а "конкретные военные преступники".

Напомним, Овсянникова сейчас работает в немецком Welt, она приехала в Украину делать репортаж о войне, но столкнулась с войной хейта.

Как и в случае с Невзоровым, причина - российское происхождение.

Вчера к этой кампании присоединился министр культуры Ткаченко, который предложил запретить Овсянниковой въезд в Украину.

09:02 Британская разведка в новой сводке сообщает о ситуации на Донбассе:

- На выходных украинские силы отбили часть Северодонецка. Российские войска, вероятно, продолжают оккупировать восточные районы.

План РФ по-прежнему заключается в том, чтобы отрезать район Северодонецка как с севера, так и с юга.

Отметим, что украинские власти уже официально подтвердили, что противник занял практически весь город, кроме промзоны.

- Россия в течение мая добилась успехов на южном, Попаснянском направлении, но ее продвижение в этом районе застопорилось за последнюю неделю.

- Сообщения о тяжелых артиллерийских обстрелах в районе Изюма свидетельствуют о том, что Россия готовится предпринять новые усилия на северном направлении.

- России почти наверняка потребуется добиться прорыва хотя бы на одном из этих направлений, чтобы преобразовать тактические успехи в успех на оперативном уровне и продвинуться к своей политической цели по контролю над всей Донецкой областью.

09:00 Российское оппозиционное СМИ "Медуза" детально разобралось в том, действительно ли в Изюме целиком уничтожена 35-я общевойсковая армия РФ, о чем в последние дни много писали украинские СМИ.

Первоначально о разгроме армии со ссылкой на российских блогеров сообщил американский "Институт изучения войны", а затем у себя а телеграм-канале 4 июня написал глава Офиса президента Андрей Ермак. Выглядело это как официальное подтверждение (хотя Ермак на своих страницах часто публикует информацию, которая вышла где-то еще).

Российский блогер, который стал первоисточником - это служащий в "ЛНР" москвич Андрей Морозов. 3 июня он опубликовал в ЖЖ пост, где заявил, что у 35-й армии огромные проблемы со снабжением и "армия практически закончилась".

Со ссылкой на неких «участников боев», он пишет, что в двух мотострелковых бригадах осталось меньше ста человек. Потери связаны с тем, что военным не давали даже лопат, чтобы окапываться, и они гибли от осколков снарядов.

"Медуза" нашла мнения других российских военкоров под Изюмом, которые спорят с Морозовым и говорят, что 35-я армия "очень удивилась, услышав, что ее уничтожили, и продолжает чистить леса". Издание отмечает, что Морозов часто солидаризируется с Игорем Гиркиным (Стрелковым), который критикует ход российской "спецоперации".

В силу этой критики Гиркина часто цитируют украинские СМИ, а также на Западе (его имя регулярно всплывает в отчетах того же "Института изучения войны").

"Медуза" пишет, что 35-я армия раньше прикрывала российско-китайскую границу, потом воевала под Киевом. 64-ю мотострелковую бригаду (одну из двух в армии) украинские власти обвиняют в зверствах на территории Бучи.

После вывода российских войск из Киевской области, армия воюет в Харьковской области - судя по данным американских военных экспертов, в районе Большой Камышевахи к западу от Изюма.

08:58 В "ДНР" заявляют о десяти погибших гражданских после вчерашних обстрелов территории "республики".

Напомним, вчера снова под интенсивным обстрелом находился Донецк.

08:55 Россияне обстреляли из минометов и артиллерии город Середина-Буда в Сумской области, сообщает губернатор региона Дмитрий Живицкий.

Обстрел начался около 05:00. Войска РФ сделали 7 выстрелов из миномета, а после открыли артиллерийский огонь.

В результате пострадали минимум 6 домов, хозяйственная постройка и гараж. Вспыхнули пожары. Повреждена линия электропередач.

По предварительным данным, погибших и пострадавших среди местного населения нет, сообщает Живицкий.

08:42 Глава республиканцев Сената Митч Макконнелл в красках расписал катастрофическую, на его взгляд, ситуацию с ценами в США.

"Работающие семьи каждый день ощущают инфляцию демократов. Взлетают цены на продукты. Бензин приближается или уже выше 5 долларов за литр. Безудержные счета за отопление прошлой зимой и за электроэнергию следующей. Техника, одежда и мебель взлетают в цене. Реальная заработная плата падает, потому что зарплаты не поспевают за ценами", - пишет сенатор в Твиттере.

"Инфляция демократов" - это то, что Байден и его команда называют "ростом цен Путина".

Но, как видим, далеко не все в США связывают рост цен с событиями в Украине.

08:14 Россия не будет обсуждать с Украиной статус оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей, если возобновятся переговоры Киева и Москвы.

Об этом сообщает российская газета "Известия" со ссылкой на источник во властных кругах.

Также "закрыт для Москвы вопрос с Крымом и Донбассом".

Издание пишет, что Москва была готова остановить "спецоперацию" еще в марте, во время переговоров делегаций в Турции.

"Тогда Украина сама предложила нейтральный статус и гарантии безопасности без включения в них Донбасса и Крыма. Владимир Путин был готов пойти на этот шаг, но на Украину надавил Запад, и потому Киев отозвал свое предложение", - заявил собеседник "Известий".

Напомним, что Украина говорит о другом - предложение было отозвано после того, как в начале апреля стало известно о массовых убийствах в Буче.

08:11 Поддержка Украины продолжает дорого обходиться российской журналистке Марине Овсянниковой - той самой, которая вышла с антивоенным плакатом в эфир "Первого канала" и была уволена.

Овсянникова, которая уже работает в германском журнале Welt, приехала в Украину делать репортаж о войне. Но получила вместо благодарности за свой поступок - волну хейта.

Как и Невзорова, ее хейтят за то, что она россиянка, безотносительно "заслуг" перед Украиной.

Вчера к этой кампании присоединился министр культуры Ткаченко, который предложил запретить Овсянниковой въезд в Украину.

Марина, которая уже, судя по всему, вернулась в Германию, прокомментировала слова министра.

"Мои личные результаты борьбы с бессмысленной войной. Украинские власти хотят заблокировать мой въезд в страну. Власти России лишить меня гражданства", - написала журналистка.

08:10 Мы вчера уже рассказывали, что в Украину начали передавать тела погибших в Мариуполе военных. В том числе из "Азова".

Агентство Associated Press уточняет, что из 160 тел, полученных по обмену с Россией, 52 опознаны как погибшие защитники "Азовстали".

Опознание продолжается, и не исключено, что их станет больше.

08:00 Утренняя сводка украинского Генштаба. Главное:

1. Беларусь планирует нарастить армию до 80 тысяч военных за счет создания южной группы войск на границе с Украиной (сейчас в белорусских ВС порядка 60 тысяч солдат).

2. На Славянском направлении противник пытается продвинуться в районе Долгенького и Долины (что дает контроль над трассой Харьков-Ростов, проходящей через Славянск).

Ситуация в Святогорске, о частичном захвате которого вчера заявляла РФ, в сводке не комментируется.

3. Продолжается бой за Северодонецк.

4. Украинские войска отбили атаки на села Нагорное, Берестовое, Криничное и Роты (села на бахмутском направлении).

5. Противник пошел в наступление на севере Херсонской области широким фронтом от Лозового до Белой Криницы (это те места, где ранее наступали ВСУ). Как говорят в Генштабе - успеха россияне не имели.

6. В Черном море сейчас три носителя российских ракет "Калибр".