Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил свою резкость в телеграме ненавистью к противникам. К кому именно обращен посыл - не указывается, но из контекста ясно, что к Западу.

"Я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать всё, чтобы они исчезли", - написал Медведев.

"В российских соцсетях и телеграмм-каналах уже обсуждаются и иные его мотивы. Например, пишут, что Медведев не прочь вновь стать преемником Путина на посту президента (когда он решит покинуть свой пост), провернув ту же "спецоперацию", что и в 2008 году. А потому и примеряет на себя роль "ястреба", чтобы увеличить свой рейтинг.

"Не исключено, что подобными мотивам (участие в своеобразном "кастинге" на роль "преемника") руководствуются и другие российские деятели, которые отмечаются резкими комментариями в последнее время. Например, спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Чечни Рамзан Кадыров. И, естественно, министр обороны Сергей Шойгу, который и до войны считался одним из вероятных претендентов на пост президента РФ в случае ухода Путина", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, на днях Медведев озвучил конечную цель РФ в войне против Украины.

Война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.