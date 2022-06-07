Утром во вторник, 7 июня, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку о происходящем на фронте. Сообщается, что войска РФ продолжают наступление в направлении Изюма и Славянска.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба.

По информации Генштаба, сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси. В рамках создания южного оперативного командования, предполагается увеличение численности вооруженных сил республики в Беларуси до 80 тысяч человек (сейчас в белорусских ВС порядка 60 тысяч солдат). Комплектование воинских частей техникой и вооружением планируется осуществить из технических средств, которые находятся на хранении.

По данным Генштаба, РФ продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей до трех батальонных тактических групп. С территории РФ произведены минометные обстрелы подразделений наших войск в районах населенных пунктов Ходино и Большая Писаревка Сумской области.

На Харьковском направлении враг основные усилия сосредотачивает на удержании занятых рубежей, приграничных районах к северу от Харькова и сдерживании продвижения наших войск. Проводит дистанционное минирование местности в направлении наступления наших войск на Рубежное.

На Славянском направлении противник сосредотачивает основные усилия на продолжении наступления на направления населенных пунктов Изюм и Славянск, сообщает Генштаб. Россияне пытаются продвинуться в направлении населенных пунктов Долгенькое и Долина (что дает контроль над трассой Харьков-Ростов, проходящей через Славянск).

"Враг обстреливает позиции наших войск в районах населённых пунктов Базалиевка, Бражковка, Грушеваха. В целях уточнения положения наших подразделений и корректировки огня артиллерии осуществляет воздушную разведку с применением БПЛА", - пишет Генштаб.

На Донецком направлении, кроме артиллерийских обстрелов, противник нанес авиаудары из самолетов и вертолетов. Основные усилия россиян сосредоточены на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

На Лиманском направлении противник активных боевых действий не вел. Нанес ракетный удар по населенному пункту Николаевка в 4 км к востоку от Славянска.

В Северодонецке россияне продолжают штурм, сообщает Генштаб ВСУ.

На Бахмутском направлении украинские войска успешно отразили наступление противника в направлениях населенных пунктов Нагорное, Берестово, Криничное, Роты.

По данным Генштаба, украинские вертолеты нанесли удары по скоплениям вражеских сил в Херсонской области, а самолеты - по складам боеприпасов в Николаевской области. Противник потерял более 20 человек и до 10 единиц военной техники.

"В целях восстановления утраченного положения враг, при поддержке артиллерии и армейской авиации, совершил наступательные действия в направлении Лозовое – Белая Криница, успеха не имел. Для уточнения позиций наших войск враг вел воздушную разведку БПЛА", - сообщает Генштаб.

Также, по информации Генштаба, в готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

За прошедшие сутки ВСУ отбили десять атак врага на Донбассе, уничтожены один танк, три артиллерийских системы, две боевых бронированных машины, один автомобиль и два склада с боеприпасами. Подразделения противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

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