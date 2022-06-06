Главный редактор издания "Цензор.Нет" и военный журналист Юрий Бутусов вчера вечером, 5 июня, заявил, что глава Луганской ОВА Сергей Гайдай придумывает успехи ВСУ в городе.

По словам Бутусова, он сейчас находится на фронте. Два дня назад противник вышел на окраины Северодонецка. Украинские войска сейчас обороняют промзону города и прилегающий к ней квартал.

Скриншот: Facebook/Юрій Бутусов

Позже Сергей Гайдай ответил Бутусову на это заявление. Гайдай заявил, что ситуация меняется каждый час, и что Бутусов не владеет актуальной информацией:

"Если человек приезжает через двое суток после определенной информации и пытается его сравнить с тем, что было позавчера или даже вчера – конечно, информация может отличаться. Каждый час, утром, ночью, днем контрнаступления наши или врага могут изменить ситуацию в городе. Северодонецк достаточно небольшой город, поэтому ситуация динамично меняется", - сказал Гайдай.

Правда, сегодня утром Гайдай говорил, что ситуация для ВСУ в Северодонецке действительно ухудшилась.

Напомним, что уже сегодня глава ОВА области заявил, что в Северодонецке ВСУ потеряли отбитые позиции и контролируют только промзону.

Война в Украине продолжается уже 103-й день. "Страна" следит за происходящим 6 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 102-го дня войны. Утром ракетному обстрелу подвергся Киев, в "Укрзализныце" сообщили, что четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Массированному обстрелу подверглась Николаевская область. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что враг потерял примерно 20% территории Северодонецка. Также он рассказал, что Лисичанск частично заблокирован - трасса на Бахмут полностью простреливается россиянами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.